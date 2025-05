Alckmin é internado no Sírio-Libanês em Brasília com dores abdominais

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), 72, foi internado no Hospital Sírio-Libanês na tarde de hoje em Brasília.

O que aconteceu

Alckmin foi à unidade nesta manhã após ter apresentado "quadro de enjoo e de dores abdominais". Segundo a assessoria de comunicação do vice-presidente, ele realizou "exames preliminares que sugerem uma inflamação intestinal."

Ele segue na unidade para mais exames. A internação só foi divulgada no meio da tarde, hora após o ocorrido. Ainda não há informações sobre o estado do vice-presidente nem por quanto tempo deverá permanecer no hospital, se pode ser liberado ainda hoje.