Bolsonaro retoma as viagens amanhã e vai a evento do PL em Fortaleza

Caciques do PL fizeram uma leitura política do país. Na sequência, apresentaram temas que são considerados importantes pela população, como segurança pública e saúde. Por fim, citaram as propostas da direita para solução destes problemas. Em Fortaleza, também está prevista a participação do vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente.

Mas o ex-presidente sempre é a maior atração. Frases, fotos e vídeos do ex-presidente foram colocados no acesso ao auditório do local onde ocorreu a primeira edição deste seminário de comunicação.

Foi neste evento que ele falou: "Caguei pra prisão". Era a primeira aparição do ex-presidente depois que a Procuradoria-Geral da República havia apresentado a denúncia por tentativa de golpe de Estado. Mais tarde, o STF (Supremo Tribunal Federal) aceitou a acusação e transformou Bolsonaro em réu.

Jair Bolsonaro acena para apoiadores ao deixar o hospital onde passou por cirurgia Imagem: Adriano Machado/Reuters

Ofensiva no Nordeste

O PL está apostando em Bolsonaro para a direita crescer no Nordeste. A região historicamente tem preferido Lula (PT), mais associado a programas sociais como o Bolsa Família e ao aumento do poder de compra da população mais carente.