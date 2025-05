Grupo de extermínio de militares tinha 'letalidade imensurável', diz Zanin

Operação da PF se baseou em documentos apreendidos no ano passado na residência do coronel da reserva Etevaldo Caçadini, preso desde janeiro do ano passado. Ele foi detido por suspeita de envolvimento no assassinato do advogado Roberto Zampieri, morto no final de 2023 em Cuiabá. Na época, a investigação era realizada pela Polícia Civil de Mato Grosso. A investigação, depois, foi enviada ao STF e à Polícia Federal, porque no celular de Zampieri foram encontrados indícios de corrupção envolvendo servidores de tribunais superiores.