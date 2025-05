Líder do PT: Governo não tem como substituir IOF sem cortar no Orçamento

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), pediu hoje ao governo que aponte outra solução para arrecadar recursos no lugar do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Ele tem buscado soluções para evitar votar os projetos que podem derrubar o decreto do IOF, informaram lideranças ouvidas pelo UOL.

Apesar da pressão da oposição e partidos do centrão, lideranças contam que o deputado prefere achar uma alternativa que evite o desgaste de derrubar uma medida do governo no plenário.

Em entrevista ao Canal UOL, nesta quinta-feira (29), o parlamentar disse que qualquer alternativa para o IOF terá o princípio de anualidade.

Todo imposto que for colocado no lugar do IOF, você tem um princípio da anualidade e tem alguns impostos que no mínimo são 90 dias. Então, se derrubarem o IOF, vai ter que cortar dos programas sociais dos mais pobres. É preciso que as pessoas saibam disso.

A gente defende, sempre defendeu, quando trata de uma tributação mais justa no país, é, eu acho que tem um caminho aqui com o corte desses benefícios tributários. Está chegando a R$ 800 bilhões. Faz um corte linear de 10%. Mas tudo isso pode ser voltado daqui a um, dois, três meses. Vai valer para o outro ano. Lindbergh Farias, deputado federal

Lindbergh sobre Eduardo Bolsonaro: 'Crimes graves'

O petista também falou sobre o seu pedido contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, junto ao STF (Supremo Tribunal Federal), que determinou a abertura de inquérito contra o filho 02 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).