Marina Silva e o direito das mulheres à liderança e respeito

Assistimos de novo ontem a um lamentável episódio de misoginia, assédio moral e desrespeito contra uma mulher, negra, nortista, e que ocupa o maior cargo no executivo federal, a ministra do Meio Ambiente Marina Silva. É inadmissível ver e ouvir o que ocorreu na audiência da Comissão de Infraestrutura do Senado e que culminou no abandono da ministra do plenário. Pior ainda é a evidente quebra de decoro não ter gerado punições aos senadores aviltantes de Marina Silva.

Este episódio reflete uma realidade no país: a perpetuação da violência política contra mulheres no ambiente público. As tentativas de silenciá-la, os comentários ofensivos e a postura desrespeitosa de alguns senadores revelam a dificuldade que mulheres em cargos de decisão e de poder têm que enfrentar cotidianamente em seus postos. Lugar de mulher é na liderança e onde mais ela quiser, senhores senadores!

Infelizmente, esse fato não é isolado, mas parte de um padrão estrutural que impacta mulheres em diversas áreas da administração pública. Uma pesquisa lançada no fim do ano passado pelo Movimento Pessoas à Frente ("Mulheres em cargos de liderança na burocracia federal: reconhecendo desafios e identificando caminhos para a igualdade") mostrou que a presença de mulheres em cargos de liderança no Executivo Federal diminui na medida em que o nível hierárquico aumenta. Ascender na carreira é difícil, permanecer nela, ainda mais. Segundo o estudo, a estrutura machista e o sexismo no ambiente profissional no setor público são denunciados por 64,2% das entrevistadas, enquanto o desrespeito no trato, incluindo assédio moral, atinge 45,7% das entrevistadas.