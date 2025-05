Sakamoto: 'Patriota' Nikolas põe Trump em 1º, e brasileiro que se lasque

A diplomacia brasileira sempre foi muito elogiada pelo mundo ao longo de décadas devido à independência e por colocar o interesse nacional à frente do estrangeiro. O 'patriota' Nikolas defende uma sanção de Trump diante de jovens brasileiros. Entre Trump e jovens brasileiros, ele fica ao lado do primeiro.

Nikolas justifica dizendo que são 'comunistas', que criticam a política norte-americana. Ou seja: 'essas pessoas têm uma opinião com a qual eu não concordo, então podem ser punidas por um governo estrangeiro'. Entendem o tamanho dessa maluquice? Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto criticou a postura de Nikolas por se dizer um defensor da liberdade de expressão, mas desde que ela esteja de acordo com sua ideologia e sem espaço para o diálogo.

Nikolas é uma pessoa que empunha a bandeira da liberdade de expressão para que as pessoas tenham o direito de defender o que elas quiserem, mas, pelo visto, desde que isso vá ao encontro daquilo com o qual ele concorda. Caso contrário, essa pessoa terá que ser punida pelo estrangeiro ao não poder entrar em um determinado país.

Não importa a ideologia, um cidadão deve ter seus interesses defendidos por uma autoridade brasileira. O que Nikolas fez vai ao encontro do que o bolsonarismo já fez ao deixar claro que Trump tem o direito de deportar quem eles quiserem. Eles têm esse direito mesmo, mas brasileiros defendendo isso é como o cachorro defendendo a carrocinha. Isso sem contar a forma com a qual a deportação é feita, com brasileiros algemados e maltratando crianças.