Alvo da PGR, Eduardo diz que 'STF faz extorsão com os outros Poderes'

STF faz 'extorsão' com outros Poderes

Eduardo afirmou que o Congresso Nacional vive "sob ameaça" do STF. Segundo o deputado licenciado, isso fez com que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), mudasse seu discurso sobre os atos golpistas do 8 de Janeiro após participar de um jantar com Alexandre de Moraes.

Em abril, a PF, o MPF (Ministério Público Federal) e a CGU (Controladoria-Geral da União) realizaram uma operação contra fraudes em licitações em Patos (PB), cidade administrada por Nabor Wanderley, pai do presidente da Câmara. A investigação, que teve sua primeira operação em setembro do ano passadio, aponta um possível conluio para beneficiar a empresa que venceu licitação para obras em uma avenida da cidade. Elas foram financiadas com R$ 4,7 milhões em emendas de relator ("orçamento secreto") enviadas por Motta.

O Congresso Nacional hoje vive sob ameaça. Você viu o que aconteceu quando o presidente da Câmara, o Hugo Motta, foi eleito? A Polícia Federal fez uma operação contra a pequena prefeitura comandada pelo pai do Hugo Motta. Dias depois, ele teve um jantar com Alexandre de Moraes e, na sequência, mudou o seu discurso sobre o 8 de Janeiro. O STF se relaciona na base da extorsão com os outros Poderes.

O Brasil deveria ter tido a decência de conseguir parar o Alexandre de Moraes. Isso não aconteceu. Por isso, tivemos que recorrer aqui às autoridades americanas.

Eduardo Bolsonaro (PL-SP), deputado federal licenciado

Sanções contra Moraes

Eduardo, que articula com autoridades americanas sanções contra Moraes, disse ver "99% de chance" de os EUA aplicarem punições ao ministro. Afirmou também que as investigações da PGR contra ele mostram ao mundo que o Brasil vive um "regime de exceção".