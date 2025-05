Defesa de Torres dispensa 5 testemunhas, inclusive Valdemar, em ação no STF

Os advogados do ex-ministro Anderson Torres pediram para serem dispensadas cinco testemunhas da defesa, incluindo o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, na ação no STF (Supremo Tribunal Federal) sobre a tentativa de golpe de Estado.

O que aconteceu

A defesa diz já ter conseguido expor seu argumento. Afirmou ainda que já havia obtido as informações de que precisava nos depoimentos já realizados.

Testemunhas falariam hoje e na segunda. Foram liberadas Valdemar, o deputado Ubiratan Sanderson (PL-RS), Marcos Montes, Sandro Vieira e Saulo Bastos.