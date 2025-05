Josias: PIB sobe com 'fervura' de Haddad, que mantém sistema insustentável

O PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro registrou um crescimento relevante no primeiro trimestre e subiu simultaneamente com a "fervura" política do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tem encontrado dificuldades para adotar algumas medidas, avaliou o colunista Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL.

Para desespero do Banco Central, a economia brasileira está crescendo a despeito dos juros sedativos de 14,75% ao ano. Mas, em algum momento, esses juros vão refrear o crescimento. E para desassossego do Lula, esse crescimento do PIB, de 1,4% no primeiro trimestre, que é um crescimento relevante, chega com a elevação da fervura do Fernando Haddad. Josias de Souza, colunista do UOL

A economia brasileira cresceu 2,9% no primeiro trimestre de 2025, na comparação com mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O desempenho positivo foi impulsionado pelo salto de 10,2% da agropecuária.