Multas de R$ 898 mil ao 'maior devastador da Amazônia' prescrevem

Multas de R$ 898 mil aplicadas ao pecuarista Bruno Heller pelo Ibama por infrações ambientais prescreveram. Ele foi chamado pela Polícia Federal de "maior devastador" da Amazônia.

O que aconteceu

Com a prescrição, Heller não precisará pagar o valor. A quantia se refere a duas multas aplicadas ao empresário há mais de dez anos. O caso foi revelado pelo colunista Tácio Lorran, do Metrópoles, e confirmado pelo UOL.

Prescrição ocorreu no fim do ano passado. De acordo com dados do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), Heller foi autuado em 2008, na cidade de Novo Progresso (PA), e depois em 2012, em Altamira (PA).