Líder do PT pede que PGR investigue ligação de Bolsonaro a Mourão

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, pediu que a PGR (Procuradoria-Geral da República) investigue a ligação feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), na véspera de um depoimento sobre a tentativa de golpe de Estado.

O que aconteceu

Mourão teria recebido telefonema de Bolsonaro um dia antes de prestar depoimento no STF. O ex-presidente teria orientado o senador, que é sua testemunha no processo que apura a tentativa de golpe, sobre o que dizer ao ministro Alexandre de Moraes no Supremo. As informações foram divulgadas pelo portal Metrópoles.

Depoimento de Mourão foi no último dia 23. No documento, Lindbergh alega que a postura de Bolsonaro pode configurar obstrução de Justiça e uma tentativa de "embaraçar as investigações" ao influenciar a versão que seria relatada ao Supremo.