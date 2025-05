MP Eleitoral denuncia Marçal por publicar laudo médico falso de Boulos

A denúncia também inclui a divulgação de falso atestado médico na véspera da eleição. No dia 4 de outubro, o documento foi publicado no perfil de Marçal no Instagram. O falso laudo afirmava que Boulos havia tido um surto psicótico e testado positivo para cocaína, com indicação de internação emergencial.

O Ministério Público diz que Pablo Marçal agiu em conjunto com mais duas pessoas. O biomédico Luiz Teixeira da Silva Júnior teria elaborado o documento em um receituário da sua clínica. Já o advogado Tassio Renam Souza Botelho, com autorização de Marçal, teria publicado o documento na conta de Instagram do ex-coach. Durante um podcast, Marçal confirmou a divulgação. Júnior e Botelho também foram denunciados.

A reportagem procurou Marçal e os outros dois denunciados. Eles não responderam até a publicação deste texto.