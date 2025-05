Ministro do STJ pagou R$ 900 mil a suspeito de vazar processos, diz PF

A PF detalhou atividades de Falcão. Para a PF, as provas indicam que ele seria uma espécie de ajudante de ordens de Og Fernandes, realizando atividades como pagamento de boletos, organização de finanças, entre outros.

Além do salário do STJ, de RS 14 mil, Falcão recebia de R$ 15 mil a R$ 30 mil mensais de Og Fernandes. Em relatório, a PF aponta que os pagamentos "por ora" não levantam suspeitas sobre o ministro, mas são uma informação que também não pode ser "descartada".

Servidor foi afastado após ordem do STF. Por meio de nota, o ministro afirmou que Rodrigo Falcão atuou como seu chefe de gabinete de 2008 a novembro de 2024, quando foi afastado por ordem do STF (Supremo Tribunal Federal). Segundo o ministro, ele era responsável por todos os pagamentos que o magistrado precisava fazer mensalmente. "O servidor informava o valor a ser pago, e o ministro repassava o dinheiro para ele, que se encarregava de depositar os valores aos diversos credores."

Essas operações foram realizadas sempre dentro das atribuições do cargo de chefe de gabinete, conforme previsto no Manual de Organização do STJ (IN STJ/GP 40/2023). Esse documento destaca que o chefe de gabinete possui uma competência ampla, incluindo 'desempenhar quaisquer outras atribuições que decorram do exercício do cargo, ou que lhes sejam cometidas pela ministra ou pelo ministro' .

Ministro Og Fernandes, em nota encaminhada ao UOL

Tal coincidência financeira, por ora, não revela indicativo apto para levantar suspeita sobre o ministro Og Fernandes, mas, de igual forma, é uma informação que não deve ser descartada.

Relatório da PF sobre valores recebidos por Rodrigo Falcão do ministro Og Fernandes

Nenhum ministro do STJ aparece como investigado no inquérito da PF na operação Sisamnes. Suspeitas da investigação recaem sobre servidores de gabinetes de quatro ministros que teriam vazado informações de processos a um grupo que vendia influência no tribunal. São investigados servidores que atuaram nos gabinetes de Og Fernandes, Paulo de Moura Ribeiro, Nancy Andrighi e Isabel Gallotti.