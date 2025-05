Em Fortaleza, Bolsonaro atribui migração do NE a 'governos de esquerda'

Em evento em Fortaleza hoje, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) atribuiu o fluxo migratório do Nordeste para outras partes do país à esquerda, "que domina a região há 20 anos ou mais e nunca entregou as oportunidades prometidas".

O que aconteceu

O Nordeste deveria ser "a melhor região do Brasil, tendo em vista o que a esquerda prega", afirmou. "Mas acaba sendo exatamente o contrário."

Ele citou especialmente a migração para São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Santa Catarina, estados governados por bolsonaristas. Sobre Santa Catarina, Bolsonaro disse que é "o melhor estado do Brasil" porque "o PT não passou por lá".