Primo de Nikolas Ferreira é preso com mais de 30 quilos de maconha em MG

Glaycon foi preso pela Polícia Federal na BR-452, sentido Belo Horizonte. O primo de Nikolas estava num Toyota Etios de cor prata no dia 23 de maio, onde a droga foi encontrada no bagageiro. O acusado admitiu estar transportando a droga para Nova Serrana (MG), mas não forneceu detalhes sobre quem seria o destinatário.

O juiz afirmou na decisão que o excesso de entorpecentes justificou a prisão. O juiz disse que, mesmo que Glaycon seja réu primário e tenha residência e trabalho fixo, a prisão preventiva deveria ser considerada diante da "grande quantidade de drogas".

Pai de Glaycon disputou prefeitura apoiado por Nikolas

Glaycon é filho de Enéas Fernandes, tio de Nikolas que disputou a Prefeitura de Nova Serrana (MG), município para o qual o seu filho admitiu transportar drogas. O tio não foi eleito, mas Nikolas participou ativamente da sua campanha: esteve em reuniões no comitê eleitoral e em carreatas durante a campanha. O PL investiu R$ 430 mil na candidatura, segundo a plataforma Divulgacand.

Em abril de 2024 o deputado federal empenhou R$ 1 milhão no setor de saúde do município. Na época, seu tio Éneas era pré-candidato à prefeitura do município pelo PL (Partido Liberal), mesmo partido de Nikolas e Jair Bolsonaro, seus principais cabos eleitorais.