'Se eu pedir desculpas a Marina, não me elejo nem vereador', diz senador

Fala de Plínio levou Marina a deixar sessão da Comissão de Infraestrutura.O episódio encerrou três horas de discussões acaloradas na audiência em que a ministra foi convidada para falar sobre a criação de unidades de preservação marinha na costa de estados amazônicos. Marina chegou a pedir que o senador se desculpasse pela fala e abandonou o plenário diante da sua recusa.

Antes, o presidente da comissão afirmou que Marina deveria "se pôr no seu lugar". A declaração de Marcos Rogério (PL-RO) foi rechaçada por Marina, que reagiu dizendo que ele gostaria que ela fosse "uma mulher submissa, e eu não sou".

Após a sessão, Marina relembrou a fala de Plínio sobre enforcá-la e disse que o lugar dela é "onde todas as mulheres devem estar". "Me senti agredida fazendo o meu trabalho", declarou a jornalistas.