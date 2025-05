SP: Justiça dá 72h para que Nunes explique critérios para afastar diretores

A ausência de um critério nítido para escolha dos diretores nos leva a crer que a prefeitura está agindo de má-fé, para interferir na gestão das escolas visando a privatização, anunciada no início do mandato

Silvia Ferraro, covereadora da Bancada Feminista do PSOL

Afastamentos motivaram protestos. Anunciados a partir do último dia 22, os movimentos foram objeto de recuo por parte da SME ontem, após a repercussão negativa na comunidade escolar.

Prefeitura afirmou que diretores passariam por programa de requalificação. Atividades aconteceriam entre os meses de maio e dezembro e teriam como objetivo "o aprimoramento da gestão pedagógica para melhorar a aprendizagem de todos os estudantes".

Procurada, a prefeitura informou que o afastamento dos diretores para programa de requalificação "está mantido".