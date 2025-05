Tarcísio confirma encontros, mas nega conversa sobre golpe com Bolsonaro

Nenhuma conversa sobre ruptura institucional. Ele disse nunca ter discutido nenhuma ação sobre golpe, "assim como nunca tinha acontecido durante meu período no ministério [da Infraestrutura]. "Jamais tocou neste assunto, jamais mencionou qualquer tentativa de ruptura."

Tarcísio fala sobre a derrota para Lula. "Encontrei o presidente triste, resignado. O único comentário era de lamentar e a preocupação era que a coisa desandasse, que houvesse interrupção no curso de reformas importantes, preocupação sempre com o curso do país."

Disse que Bolsonaro já havia nomeado um responsável para a transição para o governo de Lula. "Vamos lembrar que a primeira visita que eu fiz que foi em novembro. Ele já tinha inclusive nomeado Ciro Nogueira [ex-ministro da Casa Civil, hoje presidente do PP] para cuidar da transição em 5 de novembro."

Sem relação com o 8 de Janeiro. Tarcísio também negou haver qualquer fato que relacionasse Bolsonaro com eventos que aconteceram em 8 de janeiro de 2023, quando sedes dos três Poderes foram depredadas em Brasília. "O presidente nem sequer estava no Brasil."

Ex-ministro da Casa Civil, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) disse que não recebeu uma cópia da minuta do golpe. Afirmou que Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, era fiel a Bolsonaro; que nunca presenciou nenhuma conversa em que ele tratasse sobre temas como abolição do Estado Democrático de Direito, GLO ou golpe de estado; e que o ex-colega "sempre interagia conosco quando havia demanda de Bolsonaro".

Ciro também comentou a transição. "Eu me dirigia para dar as informações [sobre a transição de governo], mas não era nada que eu precisasse despachar com ele a transição, pois ele já tinha me dado o comando e nossa equipe transmitiu todas as informações necessárias para a equipe chefiada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin."