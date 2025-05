Fux atende Nikolas e pede explicações a Motta sobre criação de CPI do INSS

O ministro do STF Luiz Fux deu 10 dias para que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), apresente informações sobre o pedido de instalação da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do INSS.

O que aconteceu

Despacho atende a pedido do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). O parlamentar ingressou com mandado de segurança na corte, na semana passada, para obrigar a Câmara a instalar uma CPI que investigará fraudes em descontos de aposentadorias e pensões do INSS. O deputado argumenta que o STF tem jurisprudência para determinar à Câmara instalação de comissões do tipo, como fez no caso da CPI da Covid.

Fux ainda pediu informações ao INSS, à CGU (Controladoria-Geral da União) e à Polícia Federal sobre o andamento das investigações do caso. O ministro deu o mesmo prazo de 10 dias para que a determinação seja cumprida. Ele também deu conhecimento à AGU (Advocacia-Geral da União) sobre a existência da ação para que o órgão ingresse no caso, se quiser, e manifeste-se sobre o mérito da questão em 15 dias.