Taxação às bets serviria para beneficiar aposentados e saúde, diz professor

Além do que já recolhe em impostos e taxas de sites de apostas, o Ministério da Fazenda teria de arrecadar 77% da atual receita das bets para compensar os cerca de R$ 20 bilhões que o governo espera levantar com a alta do IOF.

Essa taxação seria uma grande ideia e poderia servir para beneficiar o setor de saúde, além de restituir os aposentados roubados no escândalo do INSS, disse o professor da FESPSP, Beto Vasques, em comentário no UOL News de hoje.