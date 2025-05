Proposta do Código Civil altera usucapião para dificultar grilagem

Extraordinária: Requer a prova do exercício de posse como dono por 15 anos, reduzido para 10 anos se o possuidor morar no imóvel ou feito obras ou feito serviços de caráter produtivo;

Requer a prova do exercício de posse como dono por 15 anos, reduzido para 10 anos se o possuidor morar no imóvel ou feito obras ou feito serviços de caráter produtivo; Ordinária: Além da posse como dono por 10 anos, requer justo título e boa-fé, sendo comum em casos de contratos de gaveta ou escritura pública não registrados;

Além da posse como dono por 10 anos, requer justo título e boa-fé, sendo comum em casos de contratos de gaveta ou escritura pública não registrados; Especial urbana: Com prazo de 5 anos, se aplicam a imóveis urbanos de até 250m² , utilizado para moradia própria ou da família, desde que o possuidor não seja proprietário de outro imóvel;

Com prazo de 5 anos, se aplicam a imóveis urbanos de até , utilizado para moradia própria ou da família, desde que o possuidor não seja proprietário de outro imóvel; Familiar: Com prazo de dois anos, se aplica a imóveis registrados em nome do casal e abandonados por um dos cônjuges, limitados a 250m² . É necessário que o imóvel tenha sido utilizado como residência do casal e que aquele que permaneceu não seja proprietário de outro bem imóvel, urbano ou rural.

Mais mudanças previstas na reforma se referem à modalidade "familiar". A alteração traz que o prazo de dois anos para aquisição do imóvel por usucapião é contado a partir do fim da composse entre os cônjuges - quando a posse conjunta entre o casal é extinta.

Projeto introduz que o abandono do cônjuge é quando ele deixa de arcar com as despesas do imóvel, como IPTU ou condomínio. "Presume-se como cessada a composse quando, a partir do fim da posse com intenção de dono, em conjunto, o ex-cônjuge ou ex-convivente deixa de arcar com as despesas relativas ao imóvel.", propõe o inciso 3 do artigo 1.240-A.

O abandono do lar por parte do cônjuge deve ser interpretado como voluntário, não importando em "averiguação da culpa" pelo fim da relação. Isso vale tanto para casamento ou união estável.

Usucapião familiar é a que mais gera "insegurança jurídica" atualmente pela lacuna na contagem do prazo de abandono do lar, analisa Mendonça. "Pela proposta, considera-se que a composse entre os ex-cônjuges ou ex-companheiros se encerra, e o prazo usucapiendo tem início, quando aquele que abandonou o imóvel deixa de contribuir com as despesas relacionadas à moradia, como IPTU, condomínio e contas de consumo. A medida oferece mais clareza e segurança para quem permaneceu no imóvel."

Prazos da modalidade "ordinária" se mantêm, mas proposta inclui a possibilidade de usucapião ser cedida em decisão extrajudicial, além da sentença judicial. "Servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis, tanto a sentença que declarar a aquisição por usucapião, como a nota fundamentada de deferimento extrajudicial de usucapião", diz o artigo 1.238.