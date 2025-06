Em atrito por IOF, Lula diz que Hugo Motta será 'bem tratado pela esquerda'

Enfrentando divergências com a Câmara por causa do aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), o presidente Lula fez um afago hoje ao presidente da casa, Hugo Motta (Republicanos-PB). O petista afirmou que o deputado será "bem tratado" pelos partidos de esquerda.

O que aconteceu

Lula discursou no Congresso Nacional do PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin. O evento termina hoje com a eleição do prefeito de Recife, João Campos, como novo presidente nacional da sigla. O petista chegou ao congresso acompanhado de João, da primeira-dama, Janja da Silva, e do presidente da Câmara.

Petista pregou mais diálogo com o Congresso em meio a um embate com Câmara e Senado sobre o aumento do IOF. A bancada de oposição na Câmara protocolou uma série de projetos de decretos legislativos para derrubar a medida, anunciada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Nos cálculos da equipe econômica, o aumento do imposto pode ampliar a arrecadação federal em até R$ 20 bilhões e seria essencial para que o governo atinja a meta fiscal deste ano.