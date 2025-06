Lula mostra preocupação com avanço da direita mirando 26, diz especialista

Ao declarar que a esquerda precisa eleger maioria no Senado em 2026, senão "esses caras vão avacalhar" o STF, o presidente Lula demonstra preocupação com o avanço da ala da direita já de olho nas eleições, disse Denilde Holzhacker, cientista política da ESPM no UOL News de hoje.

O presidente demonstrou um pouco, acho que na fala sobre a aliança com o PSB, mas também aqui na discussão sobre quais são os candidatos competitivos, demonstrou que já está preocupado com 2026, o foco já é entender como que vai ser o jogo e quais são os principais pontos que vão estar na disputa.