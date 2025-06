'Quem é preso com drogas merece cadeia', diz Nikolas sobre prisão do primo

A reportagem tenta contato com a defesa do primo de Nikolas, e o espaço está aberto para manifestação. O UOL enviou mensagens à mãe de Fernandes; anteontem, ela disse que estava triste e que acreditava que a situação seria resolvida em breve. Seu advogado não foi localizado.

Glaycon é filho de Enéas Fernandes, tio de Nikolas que disputou a Prefeitura de Nova Serrana (MG) no ano passado. Ele não foi eleito, mas Nikolas participou ativamente da campanha: esteve em reuniões no comitê eleitoral e em carreatas durante a disputa municipal. O PL investiu R$ 430 mil na candidatura, segundo a plataforma Divulgacand, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Em abril de 2024 o deputado federal empenhou R$ 1 milhão para a área de saúde do município. Na época, Fernandes era pré-candidato à prefeitura do município pelo PL, mesmo partido de Nikolas e do ex-presidente Jair Bolsonaro.