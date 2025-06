'Precisamos ganhar maioria no Senado, senão vão avacalhar o STF', diz Lula

O presidente Lula afirmou na manhã de hoje durante o 16º Congresso Nacional do PSB que a esquerda precisa eleger maioria no Senado no ano que vem, senão "esses caras vão avacalhar" o STF (Supremo Tribunal Federal), em uma referência indireta a candidatos que representam o bolsonarismo.

O que aconteceu

Lula defendeu o STF ao final de seu discurso no evento da sigla. Presidente demonstrou preocupação com a eleição para o Congresso no ano que vem e disse que é necessário preservar o Supremo por ser uma instituição que defende a democracia no país.

Presidente indicou que é necessário que a esquerda escolha candidatos com chances de vitória em 2026 e priorize vagas ao Congresso do que aos governos estaduais. Fala de Lula ocorre em meio aos ataques de bolsonaristas ao ministro Alexandre de Moraes no Brasil e no exterior por meio de articulações junto ao governo Trump.