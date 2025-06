'Principal objetivo é destravar', diz relator da reforma do Código Civil

Hoje, para reconhecer paternidade, você precisa entrar com uma ação judicial. Demora até 15 anos. Se o pai se nega na ação a fazer o exame, presume-se que ele é pai. Há milhões de crianças no Brasil sem um pai no registro. Isso é perverso com as crianças e as mães.

Então, a [jurista] Maria Berenice Dias fez essa proposta de levar a presunção de paternidade para o cartório. A princípio, teve resistência. Mas esse é um tema de proteção de direitos das mulheres. Depois que a gente explicou, houve consenso. Após ser apontado, ele vai ter que entrar com uma ação. Ele pode se manifestar no cartório também. Isso caberá ao CNJ regulamentar. A gente até achou que essa proposta ia ser elogiada, não criticada.

Herdeiros necessários

Tartuce defendeu a mudança que faz com que cônjuges deixem de ser herdeiros necessários, prevista na proposta de atualização.