PEC da Segurança: governo bate cabeça e Lewandowski encara 'luta solitária'

Deputado José Neto (PT-BA) diz que a mobilização deve começar em junho na Bahia. Segundo ele, uma audiência pública está prevista. "A ideia de integração da PEC é muito forte, não vai ser fácil, mas tem de ser feita com a sociedade", disse. "Em geral, é um calcanhar de Aquiles, mas vamos colocar os argumentos na mesa. Temos que despolitizar e tirar isso do [âmbito] dos governos".

Histórico de entraves

Em outubro do ano passado, o presidente Lula se reuniu com os governadores para discutir pela primeira vez a PEC da Segurança. Antes disso, em julho, ele havia declarado que os estados não dão conta sozinhos da segurança. "À época, não havia sido feita nenhuma costura e isso deu muita força aos questionamentos da oposição."

Governadores passaram a criticar a PEC e acusar o governo de retirar a autonomia dos estados. Seis reuniões ocorreram entre equipes do governo e governadores para alinhar os ajustes no texto. "Mas a briga já estava comprada e isso deu munição para a oposição faturar. O governo saiu perdendo e teve que correr atrás", afirma Carolina.

Pouca costura com associações policiais e demora para o "ok final" da Casa Civil. "Devem ser construídas pelos operadores que estão nas pontas, as polícias civis e militares tem de ser ouvidas, elas que lidam com a criminalidade", afirmou o secretário de segurança do DF. Integrantes do governo disseram que a demora para o "ok final", sinalizando concordância com o texto por parte da Casa Civil, Rui Costa, também prejudicou o início das articulações.

Pessoas precisam de respostas concretas, avalia Carolina. "Não dá para pensar numa PEC enquanto as pessoas têm medo de sair às ruas". A diretora do Sou da Paz diz que o governo federal deveria ter pensado em programas "mais objetivos" para combater furto e roubo de segurança, crime organizado e aumentar a capacidade investigativa. Além disso, "mais costura política" teria sido fundamental para fazer frente a atual formação do Congresso.