Processo contra comentarista da Jovem Pan por golpe se arrasta no STF

Como não foi localizado no endereço no Brasil, o pedido de notificação voltou ao gabinete de Moraes. Após ouvir a posição da PGR (Procuradoria-Geral da República), o ministro mandou, em fevereiro, a intimação ser realizada por edital e deu 15 dias para a defesa de Figueiredo se manifestar.

Intimação por edital é comum. Ela é usada em casos em que o denunciado está em endereço não conhecido, seja no Brasil ou no exterior. Como nem sempre a Justiça tem a informação atualizada dos endereços das pessoas, pode ser usada a intimação por edital. Ela fica divulgada no diário eletrônico da Corte, podendo ser acessada pela internet.

Moraes mandou nomear um defensor público para Paulo Figueiredo. Diante da falta de resposta do empresário, após o fim do prazo, o ministro pediu um advogado público para entrar no caso.

Defensoria negou o pedido. Em 11 de abril, a Defensoria Pública da União afirmou ao STF que ele estaria nos Estados Unidos, "em endereço incerto e não sabido", e que não teria como apresentar uma defesa sem conseguir contato com ele.

Também solicitou a suspensão do processo. Esse pedido da DPU ainda aguarda análise do ministro Alexandre de Moraes.

Ao UOL, Figueiredo afirmou que não está 'foragido'. "Uma pessoa que está nos Estados Unidos não está foragida, não está se furtando a prestar esclarecimento. Eu, inclusive em outros processos no passado, já compareci a consulado, já respondi a processo em que eu recebi carta rogatória", afirmou o empresário.