Após 51 depoimentos, STF ouve última testemunha de cúpula da trama golpista

Minuta golpista

General Marco Antonio Freire Gomes Imagem: Cristiano Mariz/Agência O Globo

Relatos até o momento confirmam episódio crucial da denúncia. Ex-comandantes do Exército e da FAB confirmaram ao STF que Bolsonaro apresentou a eles uma proposta de minuta golpista e que eles chegaram a discutir até a prisão de Alexandre de Moraes em reuniões ocorridas com o então presidente após a derrota de Bolsonaro para Lula na eleição de 2022.

General Freire Gomes tentou diminuir importância de encontro com Bolsonaro, mas manteve versão dada à PF após bronca de Moraes. Militar disse inicialmente em audiência que não havia interpretado a postura do comandante da Marinha, Almir Garnier, na reunião como um suposto "conluio" com Bolsonaro. Ele também negou que tivesse dado voz de prisão a Bolsonaro ao ouvir sobre proposta golpista: só teria avisado ao presidente que algumas medidas poderiam levar ele a ser "enquadrado juridicamente".

Ex-comandante negou mentira após bronca de Moraes. "Com 50 anos de Exército, eu jamais mentiria. Eu e o brigadeiro Baptista nos colocamos contrários ao assunto. Que eu não me recordo efetivamente da posição do ministro da Defesa, e o Almir Garnier colocou essa postura de estar com o presidente. Agora não omiti o dado. Eu sei plenamente o que eu falei. Agora, a intenção do que ele (Almir Garnier) quis dizer com isso, não me cabe".

Ex-ministro da AGU admitiu que Bolsonaro consultou ele sobre possíveis questionamentos ao resultado. Bruno Bianco confirmou que foi abordado pelo presidente em reunião com comandantes das três armas [Exército, Marinha e Aeronáutica] e com o ministro da Defesa após o segundo turno das eleições. Ex-advogado-geral da União disse que respondeu ao presidente que a eleição foi transparente e que não havia o que ser questionado.