Moraes marca interrogatório de Bolsonaro sobre golpe para semana que vem

Moraes agradeceu a todos ao encerrar a fase de audiências. "Quero aqui antes de continuar, agradecer a todos os advogados e advogadas e ao PGR e hoje ao vice-PGR pela laneza, pela educação, pela colaboração de todos nessas pouco mais de duas semanas que nós convivemos aqui por videoconferência ouvindo como disse essas 52 testemunhas", afirmou.

Próxima etapa do processo. Após os interrogatórios, deve ser aberto um prazo para todas as partes pedirem novas diligências. Advogados e a Procuradoria-Geral da República podem solicitar mais informações, pedir a produção de provas ou até eventualmente alguma perícia.

Os réus, após responderem como determina a legislação, serão indagados sobre se são ou não verdadeiras as acusações que lhe são feitas, se não são verdadeiras se tem algum motivo particular, o porquê delas, onde estava o tempo em que foi cometida a infração, se conhece as provas, se conhece as vítimas. O Código de Processo Penal prevê ainda que, se o réu negar a acusação, poderá prestar esclarecimento e indicar provas. Ainda saliento que a constituição consagra o direito ao silêncio e o privilégio contra a autoincriminação. Não é constitucionalmente razoável e exigível que o réu traia a si mesmo.

Alexandre de Moraes, ministro do STF

Último a depor

Parlamentar aliado de Bolsonaro depôs como testemunha de defesa do ex-presidente e de Braga Netto. O senador Rogério Marinho (PL-RN) foi o último a ser ouvido na ação penal contra o integrantes do "núcleo crucial" da trama golpista, que envolve Bolsonaro e outras sete pessoas, incluindo ex-ministros como Braga Netto e Augusto Heleno.

Marinho negou ter tratado de golpe com Bolsonaro e Braga Netto após o segundo turno. Ele disse que tratou com Bolsonaro somente sobre eleição para a presidência do Congresso e sobre a situação do partido deles. E com Braga Netto ele relatou que se encontrou com ele duas vezes no Alvorada e que o foco das conversas foi a situação do PL.