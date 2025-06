Deputadas estaduais de SP recebem ameaças por email, e Alesp aciona polícia

Após todas as deputadas estaduais de São Paulo receberem um email com ameaças na manhã de sábado, o presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado), André do Prado (PL), informou que a polícia foi acionada para investigar o caso.

O que aconteceu

Deputadas divulgaram nota conjunta hoje. A mensagem recebida tem ameaças de morte a todas as deputadas da casa, conteúdo misógino, racista e capacitista. Também cita algumas parlamentares nominalmente, segundo o comunicado.

Trata-se de uma tentativa de silenciar mulheres, afirmam as deputadas. "Parte das parlamentares da Alesp já tinha sofrido ameaças similares, porém, é a primeira vez que um ataque é direcionado a todas as mulheres da Casa —o maior parlamento estadual do país", diz a nota.