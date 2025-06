Bulla: Esquerda chegou tarde ao debate sobre eleição no Senado em 2026

Com essa maioria, o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), particularmente do ministro Alexandre de Moraes, pode entrar na pauta a partir de 2027. Ontem, Lula demonstrou preocupação com essa articulação da oposição pelo Senado.

Na eleição de 2022, o PL —partido de Bolsonaro— já havia formado a maior bancada do Senado. Aquilo ali foi um banho de água fria para o campo da centro-esquerda, ninhada em torno do Lula.

Então, a direita já vem se organizando lá atrás. Não é para 2026. Vem de antes, frisando a necessidade de a direita estar presente no Senado, para passar as pautas de costumes e valores (incluindo aí ataques aos ministros do STF). E eles já tinham sido bem-sucedidos lá atrás.

Há um aprendizado político de lá para cá: eles já acertaram lá atrás, já conseguiram formam um Senado forte. Então, agora, parece que a esquerda está acordando para esse tema. Isso é tratado como prioridade dentro do governo e por seus aliados.

Eles estão preocupados e não é para menos. Não só por eventuais processos de impeachments de ministros [do STF] que passam por ali, mas pelas indicações ao Supremo. Uma vez com o controle do Senado, eles barram qualquer indicação do presidente, trava o trabalho do presidente. Beatriz Bulla, colunista do UOL

