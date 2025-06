Haddad se reúne hoje com Motta e Alcolumbre sobre alternativas ao IOF

Governo analisa alternativas para reverter queda do decreto do IOF. Entre as opções, estão o projeto de lei que o governo enviou para autorizar a venda de petróleo em áreas do pré-sal. A previsão de arrecadação do Executivo com essa medida é de R$ 15 bilhões. Outra possibilidade é a tributação das apostas esportivas, as bets, das criptomoedas e um aumento na taxação das fintechs.

Sob pressão do mercado financeiro, Motta tem criticado o aumento do IOF. No final de semana, o presidente da Câmara pediu à equipe do governo Lula a suspensão imediata de uma das modalidades de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) que o governo federal instituiu por decreto e que afeta diretamente o comércio.