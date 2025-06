Jamil: Brasil prepara resposta política aos EUA se houver sanções a Moraes

Na sexta, estive no Palácio do Planalto e ouvi de várias fontes o mesmo recado: se houver qualquer tipo de ação contra Moraes, isso será considerado como uma ação contra as instituições brasileiras. O que Lula fez no fim de semana foi explicitar isso com outras palavras. Será feita uma linha vermelha; qualquer coisa além dela será considerada como uma ingerência em assuntos domésticos e uma espécie de ataque à soberania brasileira.

Qual é a resposta que o Brasil prepara? Segundo o Planalto, será política. O Brasil não pretende retaliar ou colocar algum tipo de sanção contra os americanos por conta de algum tipo de ação contra Moraes. O caminho é uma declaração política contundente, deixando claro que isso não seria considerado como aceitável dentro da relação bilateral. Jamil Chade, colunista do UOL

Jamil explicou o impacto que uma eventual sanção a Moraes pode provocar tanto no cenário interno como externo no Brasil.

O governo brasileiro já mandou recados aos EUA de que se essa opção for escolhida por eles, isso terá um impacto negativo na relação bilateral. Isso é considerado na Casa Branca, mas não quer dizer que será o fator que freará uma eventual ação dos americanos contra Moraes ou o STF.

Dois pontos foram considerados. O primeiro, uma eventual sanção a Moraes ou ao STF fortalecerá a dimensão asiática ou europeia da política externa brasileira. Ou seja: o Brasil se distanciaria ainda mais dos EUA e procuraria parceiros na China ou na Europa.