Líder do PT pede quebra do sigilo bancário e bloqueio dos bens de Bolsonaro

"É um golpe de Estado continuado", diz Lindbergh. "Para nós, estão caracterizados vários crimes. Tem dois que são incontestes: coação no curso do processo e obstrução de Justiça", afirmou a jornalistas após prestar depoimento em Brasília. Ele pede o indiciamento de Bolsonaro e Eduardo pelos dois crimes.

Deputado quer a ampliação do escopo investigativo. Além de obstrução de Justiça e coação, ele afirma que a movimentação de Eduardo no exterior pode configurar possível prática de atentado à soberania nacional, organização criminosa e alta traição à pátria e segurança do Estado mediante atentado contra a liberdade de magistrado.

Eduardo se licenciou da Câmara e tem se articulado com autoridades americanas para que o país imponha sanções ao ministro Alexandre de Moraes. No fim de maio, a PGR (Procuradoria-Geral da República) pediu a abertura de um inquérito para investigar a atuação do filho do ex-presidente nos Estados Unidos, com base em uma representação de Lindbergh.

"Estamos caminhando para uma crise diplomática gravíssima", diz o líder do PT. Ele cobrou que o governo brasileiro se movimente antecipadamente para evitar possíveis represálias contra autoridades brasileiras. "O Itamaraty tem que trabalhar", disse.

Veja os pedidos de Lindbergh: