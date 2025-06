Marina quer reduzir danos do PL do Licenciamento Ambiental; veja o que muda

Para Suely Araújo, coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima, o processo de licenciamento ambiental irá se transformar, na maior parte das vezes, em um rito administrativo sem avaliação dos impactos ambientais. "Contribuíram para o resultado a visão arcaica e negacionista da bancada ruralista, a miopia de representantes do setor industrial que querem meio ambiente só na esfera discursiva e a lentidão e fraqueza do governo federal em suas reações no Legislativo", diz.

Lembraremos por muito tempo do dia em que se fragilizou completamente a principal ferramenta de prevenção de danos da Política Nacional do Meio Ambiente.

Suely Araújo, coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima

Para o Greenpeace Brasil, a decisão representa uma verdadeira "licença para desmatar e destruir". Segundo a organização, a medida pavimenta o caminho para novos desastres em um país que conhece de perto as consequências de tragédias socioambientais como as de Brumadinho, Mariana e Cubatão.

A aprovação deste projeto, sem debate suficiente e sem que a população tivesse conhecimento sobre o impacto real do texto, escancara a pressa dos senadores em desmontar os pilares da proteção ambiental no país.

Mariana Mota, gerente de Políticas Públicas do Greenpeace Brasil.

Para a diretora de Políticas Públicas do Ipam (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia), Gabriela Savian, o licenciamento mais rápido não pode significar um licenciamento mais frágil. Ela aponta que, nesse caso, a pressa pode produzir insegurança jurídica e riscos ambientais, além de ameaçar a confiança de investidores. "A agilidade dos processos de licenciamento a partir da sua simplificação não leva a uma maior eficiência, e sim a uma fragilização ambiental e climática, o que gera inseguranças para as atividades econômicas, assim como aumenta os riscos para os investimentos que serão aplicados nesses empreendimentos", diz Savian.

Em nota, o Ministério do Meio Ambiente afirma que o PL representa a desestruturação significativa da legislação que regula a emissão de licenças ambientais e representa risco à segurança ambiental e social no país. "Além disso, afronta diretamente a Constituição Federal, que no artigo 225 garante aos cidadãos brasileiros o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, com exigência de estudo prévio de impacto ambiental para instalação de qualquer obra ou atividade que possa causar prejuízos ambientais."