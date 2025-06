PGR defende manutenção de prisão de Braga Netto: 'Adequada e proporcional'

Prisão de Braga Netto ainda se mostra "necessária, adequada e proporcional", segundo Gonet. "A compreensão é, portanto, de que a restrição excepcional da liberdade de ir e vir do agravante ainda se revela necessária, adequada e proporcional e não pode ser eficazmente substituída por medidas cautelares alternativas neste momento.

Medidas alternativas à prisão não seriam suficientes para "garantia da ordem pública", diz Gonet. "As tentativas do investigado de embaraçar a investigação em curso denotam a imprescindibilidade da medida extrema, dado que somente a segregação do agravante poderá garantir a cessação da prática de obstrução."

Ele foi denunciado no "núcleo crucial" do plano de golpe, o mesmo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A denúncia foi recebida por unanimidade pela Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) no final de março. Desde então, o general é oficialmente réu no processo.