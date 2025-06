Alesp vai oferecer segurança a deputadas após ameaças de morte

Comandante da segurança deve formular novo protocolo para Casa dentro de 30 dias. Todas as medidas foram propostas pelas deputadas em reunião hoje no fim da tarde e aceitas pelo presidente André do Prado (PL).

Esses ataques escancaram, mais uma vez, a persistência da violência política de gênero - uma estratégia para silenciar, constranger e deslegitimar mulheres que ocupam espaços de poder

Marina Helou (Rede), deputada estadual na Alesp

Alesp "não vai tolerar nenhum tipo de ameaça", disse presidente. Em entrevista, Prado classificou o que aconteceu como "muito grave" e disse que Casa irá até últimas consequências para apurar as ameaças e identificar o autor. Para ele, as mensagens enviadas às deputadas representaram um ataque à Alesp como um todo.

Todas as medidas que forem necessárias para manter uma maior segurança das nossas deputadas, essa presidência, juntamente com a mesa diretiva, tomará

André do Prado (PL), deputado estadual e presidente da Alesp

Polícias Civil e Militar investigam o caso

Mensagens foram enviadas no último sábado (31). Encaminhado a todas as deputadas estaduais, o material continha ameaças de morte e de estupro, além de injúrias raciais e conteúdo capacitista.