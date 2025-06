Condenada no STF, Zambelli diz que deixou Brasil e pedirá licença na Câmara

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) afirmou hoje que deixou o Brasil, está em Portugal e vai pedir afastamento do cargo.

O que aconteceu

"Estou fora do Brasil há alguns dias", disse a deputada, em entrevista para a rádio bolsonarista Auriverde nesta manhã. Ela foi condenada a 10 anos de prisão pela Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) em maio e também à perda do mandato. A deputada foi acusada de invadir os sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

Zambelli estava com seu passaporte, e não havia mandado de prisão aberto. O documento chegou a ser apreendido por determinação do ministro Alexandre de Moraes, em 2023, mas foi devolvido. A avaliação de fontes do Supremo é que ela não teria impedimento para viajar, mas Moraes ainda pode avaliar o caso e eventualmente determinar outras medidas, como uma possível prisão por fuga.