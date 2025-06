Interpol pode surpreender Zambelli, mas operação seria difícil, diz Casado

Após viajar para os Estados Unidos, mesmo depois de condenada pela Justiça brasileira, uma reviravolta no caso da deputada federal Carla Zambelli até poderia acontecer com a ajuda de países e da Interpol, mas a operação seria complexa e surpreendente, avaliou a colunista Letícia Casado no UOL News, do Canal UOL.

De fato, pode ter um pedido, pode ter um trabalho super rápido, surpreendente da Interpol, dá para deter ela no aeroporto, mas é difícil. Letícia Casado, colunista do UOL

A parlamentar e aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou hoje que viajou para os Estados Unidos, mesmo condenada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a dez anos de prisão por mandar invadir os sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).