Por que Zambelli não teve passaporte retido após sentença? Jurista explica

Horas depois da fuga, a PGR (Procuradoria-Geral da República) pediu a prisão preventiva da deputada. Caberá agora ao STF decidir se acata o pedido ou não.

Mais cedo, na entrevista à rádio Auriverde, a deputada anunciou que tinha planos de se estabelecer na Europa. Zambelli possui cidadania italiana.

E como não se tratava aparentemente de caos idêntico à invasão da Praça dos Três Poderes ou da tentativa de matar um ministro Supremo, um presidente da República e um vice-presidente, o tribunal não liberou o emprego do passaporte.

Mas, de fato, isso se mostrou uma medida equivocada. Daí, para se ver, como é necessário impor limitações e medidas cautelares contra certas pessoas.

E agora a deputada Carlos Zambelli saiu do território nacional, foi para um país soberano do presidente Donald Trump, que é, portanto, um aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, e simplesmente agora o Brasil perde qualquer possibilidade de reaver essa parlamentar para aplicar a lei penal dentro do território nacional. Gustavo Sampaio, professor da UFF

Casado: Interpol pode surpreender Zambelli, mas operação seria difícil

No UOL News, a colunista Letícia Casado afirmou que uma reviravolta no caso de Carla Zambelli até poderia acontecer com a ajuda de países e da Interpol, mas a operação seria complexa e surpreendente.