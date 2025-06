Relator pede aposentadoria compulsória do juiz Bretas; MPF quer pena menor

Julgamento foi suspenso e retorna às 14h, com leitura do voto completo de Rotondano. Além do conselheiro e da PGR, ocorreram nesta manhã as sustentações orais de um representante da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), que move duas das ações contra Bretas, e da defesa do juiz. O advogado Delio Lins e Silva, conselheiro federal da OAB, acusou o juiz de "diversas irregularidades" e de atuar por "poder e vaidade".

Defesa diz que não há provas contra Bretas. A advogada Ana Luísa Volgado de Oliveira pediu que os processos sejam declarados improcedentes.

Caso seja punido com aposentadoria compulsória, Bretas manterá salário proporcional ao tempo de serviço. O cálculo dos vencimentos de um magistrado que recebe este tipo de sanção varia caso a caso. Atualmente, o subsídio de Bretas é de R$ 39.753,21, acrescido por vantagens e penduricalhos que podem fazer o salário ultrapassar o teto constitucional de R$ 46.366,19. Em janeiro deste ano, por exemplo, ele ganhou R$ 19.993,23 em "direitos eventuais", o que faz o salário bruto do magistrado chegar a R$ 61.372,80 naquele mês.

O que disseram OAB, MPF e defesa de Bretas

Tudo me parece um enredo, uma tragédia anunciada. Começa com uma combinação bombástica, que se mistura de poder e e vaidade. Quando a pessoa tem as duas coisas em si e não sabe lidar com elas, causa muitos problemas. Não só a ela própria, mas à toda sociedade.