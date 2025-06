Vídeo mostra ameaça de prisão de Moraes a Rebelo, mas corta 'cagada' de PGR

Vídeo liberado hoje pelo STF (Supremo Tribunal Federal) mostra a ameaça de prisão ao ex-ministro de Defesa Aldo Rebelo feita por Alexandre de Moraes, mas esconde a fala do procurador-geral da República, Paulo Gonet, em que ele diz que havia feito "cagada" ao fazer uma pergunta no mesmo depoimento.

O que aconteceu

Aldo Rebelo depôs como testemunha de defesa do ex-comandante da Marinha Almir Garnier. Apenas o advogado de Garnier, Demóstenes Torres, Gonet e Moraes fazem perguntas no depoimento, realizado no dia 23 de maio.

Em sua fala, Rebelo tentou minimizar atuação de Garnier. Ao ser perguntado sobre o ex-comandante ter colocado "suas tropas à disposição" de Jair Bolsonaro, Rebelo tentou defender que se tratava de uma "força de expressão". A frase teria sido dita por Garnier ao ex-presidente na reunião com os comandantes das Forças Armadas em novembro de 2022 e é uma das principais acusações na denúncia em que ele, Bolsonaro e mais seis pessoas viraram réus.