Moraes: País defenderá democracia de inimigos 'nacionais e internacionais'

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), afirmou nesta noite que o Brasil sempre defenderá a democracia, seja de "inimigos nacionais ou internacionais", e que a Justiça é inflexível na defesa do Estado de Direito, não importando quais serão as "agressões".

O que aconteceu

Ministro reuniu cúpula dos três Poderes em evento no TSE para inaugurar sua foto na galeria de ex-presidentes do tribunal. Em seu discurso na cerimônia, ele ressaltou que o Poder Judiciário será duro contra as ameaças à democracia, não importa de onde venham. Moraes presidiu o TSE de agosto de 2022 a junho de 2024, sendo o principal responsável pelos embates da Justiça Eleitoral contra bolsonaristas e contra a proliferação de fake news na disputa eleitoral de 2022.