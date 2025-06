'Dr. Thiago': vereador do PL acusado de abuso sexual infantil é médico

Há também indícios de que ele utilizava a adolescente para abusar sexualmente de uma criança de apenas dois anos. Após sua prisão, a polícia identificou outra suposta vítima, atualmente com 15 anos, que teria se relacionado com o vereador quando tinha 12 anos. O delegado Flávio Leonardo Santana informou que Bitencourt usava sua profissão de médico para ter acesso e se aproximar das vítimas.

Com base nas investigações, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na casa e no consultório do parlamentar. Na residência, foram apreendidos aparelhos eletrônicos contendo imagens de pornografia infantil, as quais teriam sido produzidas, armazenadas, divulgadas e compartilhadas por Bitencourt. Também foram encontradas roupas infantis. Barbosa não tem filhos.

Paralelamente, Thiago Bitencourt Ianhes Barbosa também foi réu em uma ação penal por abandono de cargo público, conforme documentos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, indexados pelo JusBrasil. A denúncia, oferecida em 25 de abril de 2022, aponta faltas injustificadas ao trabalho como médico no PSF (Programa de Saúde da Família) do bairro Mutirão em 2021, causando prejuízo ao erário.

O UOL busca contato com a assessoria de imprensa do vereador, e o espaço permanece aberto para manifestação.