Suplente de Zambelli é bolsonarista e rasgou placa de genocídio negro

Tadeu chegou a ser contratado no gabinete do senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP). O deputado trabalhou no Senado por apenas 11 meses com um salário bruto mensal de R$ 12 mil, segundo informações do portal da Transparência da Casa.

Ex-vice líder do PL, 'conservador e patriota'. Apesar de não ter mandado, Tadeu mantém seus perfis atualizados nas redes sociais, com publicações críticas ao governo do presidente Lula (PT) e em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em 2019, Coronel Tadeu exercia o cargo de deputado pelo PSL e rasgou uma placa na Câmara que tinha uma manifestação contra o genocídio da população negra. Em 2021, o Conselho de Ética da Câmara aprovou parecer com punição de censura verbal ao então deputado. A placa continha uma charge que foi criticada por policiais durante exposição em homenagem ao Dia da Consciência Negra.

Quando Coronel Tadeu deve assumir?

Zambelli precisa oficializar o pedido de licença. Tadeu só poderá assumir se o licenciamento da deputada ultrapassar 120 dias.

Regimento interno da Câmara dos Deputados permite que o parlamentar pode se licenciar do cargo em algumas situações. Os parlamentares podem pedir licença do cargo temporariamente para missão diplomática ou cultural e tratamento de saúde. Também é possível se afastar do posto por motivo pessoal, mas neste caso não há remuneração e o afastamento não poderá ultrapassar 120 dias por sessão legislativa.