Saída de Zambelli faz STF pensar em mais prisões preventivas, diz professor

Como boa bolsonarista, Carla Zambelli foge do Brasil. Por mais que aqui e ali algumas pessoas a defendam publicamente, dentro do bolsonarismo, o próprio Jair Bolsonaro lhe dá uma parte da responsabilidade pela derrota na eleição. Ninguém sairia rasgando e defendendo Zambelli.

Zambelli tentou que o Congresso negasse um eventual pedido de prisão contra ela por parte do STF, transformando isso em uma espécie de cavalo de batalha para mostrar a autonomia e a independência do Congresso.

Pelo que soubemos, as respostas que ela obteve não foram muito positivas. No caso dela, os interesses são mínimos por parte da oposição bolsonarista e a parte petista quer vê-la condenada e presa. O que faz Zambelli? Sai do Brasil no silêncio, vai para a Europa e diz que ficará por lá. A depender do país, ela não será deportada. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Assista ao comentário na íntegra:

