Sakamoto: Como boa bolsonarista, Carla Zambelli foge do Brasil

Por mais que aqui e ali algumas pessoas no bolsonarismo a defendam publicamente, ela perdeu muito da moral que tinha nesse grupo. O próprio Jair Bolsonaro lhe dá uma parte da responsabilidade pela derrota na eleição por ela ter perseguido um homem com o qual tinha discutido, com arma em punho, pelas ruas do rico bairro dos Jardins em São Paulo na véspera do segundo turno. Ninguém sairia rasgando e defendendo Zambelli.

Zambelli tentou que o Congresso negasse um eventual pedido de prisão contra ela por parte do STF, transformando isso em uma espécie de cavalo de batalha para mostrar a autonomia e a independência do Congresso.

Pelo que soubemos, as respostas que ela obteve não foram muito positivas. O que faz Zambelli? Sai do Brasil no silêncio, vai para a Europa e diz que ficará por lá. A depender do país, ela não será deportada porque disse que tem cidadania de um país europeu. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Para Sakamoto, Zambelli seguiu os passos de Jair Bolsonaro, seu filho Eduardo e de diversos envolvidos nos atos golpistas, quando viram a Justiça apertar o cerco contra eles.

Ela abraçou uma prática bolsonarista, a fuga para o exterior. O deputado Eduardo Bolsonaro saiu do Brasil com medo de ter seu passaporte bloqueado pelo STF. Está lá agora incitando o governo norte-americano contra o Estado brasileiro.