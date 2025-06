Tarcísio está entre amigo e ex-ministro de Bolsonaro para vaga no TCE-SP

Wagner Rosário é ex-ministro da CGU do governo Bolsonaro e atual controlador-geral do Estado Imagem: Isac Nóbrega/PR

Mas outro nome corre por fora na indicação para o TCE: o de Arthur Lima, cogitado recentemente entre aliados do governador. Secretário da Casa Civil, ele é uma espécie de gerente do governo e visto como braço direito de Tarcísio. Os dois são amigos há décadas e estudaram juntos na Aman (Academia Militar das Agulhas Negras) e na EsPCEX (Escola Preparatória de Cadetes do Exército).

Aliados avaliam que indicação de Lima poderia gerar desgaste ao governador. Um deputado estadual da base governista afirmou que Tarcísio poderia passar mensagem pública de tentativa de aparelhamento do TCE ao nomear um amigo como conselheiro, que não teria credenciais técnicas para o cargo, ao contrário de Rosário. Este parlamentar também avaliou que o nome de Lima não seria tão bem recebido pela Alesp quanto o do ex-ministro de Bolsonaro —há insatisfações na Casa com a atuação de Lima, visto como responsável por vetos a projetos de deputados e por dificultar a liberação de emendas.

O TCE é um órgão auxiliar do Legislativo que fiscaliza gastos dos três Poderes. Entre as atribuições do tribunal estão, por exemplo, acompanhar a execução de contratos do governo estadual, convênios com prefeituras e gastos com servidores.

Aos conselheiros do órgão também cabe julgar as contas do governador. A reprovação das contas pode acarretar sanções ao chefe do Executivo, desde multas até a inelegibilidade.

Ao UOL, Lima disse desconhecer uma possível indicação ao TCE e afirmou nunca ter sido chamado pelo governador para discutir o assunto. O governo estadual não respondeu os questionamentos da reportagem sobre o tema até a publicação da matéria.