Zambelli: Podem colocar Interpol atrás de mim, mas não me tiram da Itália

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) afirmou que as autoridades brasileiras podem até acionar a Interpol, mas não vão conseguir fazer com que ela volte ao Brasil. Dias após ser condenada pelo STF (Supremo Tribunal Federal), a parlamentar disse que saiu do país e que vai para a Itália.

O que aconteceu

"Eu tenho um passaporte italiano, pode colocar Interpol atrás de mim, eles não me tiram da Itália", disse Zambelli. "Sou cidadã italiana e lá eu sou intocável, a não ser que a Justiça italiana me prenda. E aí não vai ser o Alexandre de Moraes, vai ser a Justiça italiana. Estou pagando para ver um dia desse", respondeu, após ser questionada se tinha medo de ser presa. As declarações ocorreram em entrevista à CNN.

A deputada não informou seu advogado que deixaria o país. Daniel Bialski deixou a defesa de Zambelli hoje, momentos após ela anunciar que saiu do Brasil. "Não falei para o meu advogado, e isso dá motivo suficiente para ele deixar o caso. Mas eu fiz isso para não prejudicá-lo", declarou.